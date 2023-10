Tornano le borse lavoro. Ampliata rete beneficiari

Dalla sorveglianza e custodia dei bagni comunali, vedi il progetto partito quest’anno in piazza Statuto, fino alle aree utilizzate per manifestazioni ed eventi, spazi verdi, edifici pubblici e quant’altro. Le borse lavoro tornano anche per il 2024, con due novità: l’innalzamento della soglia Isee a 20mila euro e l’estensione della candidatura anche a chi non è in carico ai servizi sociali. "L’obiettivo – spiega l’assessore al sociale Tatiana Gliori – è allargare la ’rete’ a più cittadini possibili, fermo restando i requisiti della residenza e del disagio socio-economico. Abbiamo deciso di concentrarci soprattutto su bagni pubblici e parchi". Il bando è rivolto a persone dai 18 ai 67 anni, con possibilità di far domanda dal 2 al 30 novembre, dopo di che verrà formata una graduatoria. Le borse lavoro prevedono un impegno settimanale di 20 ore, per un massimo di 6 giorni, con gli importi che variano a seconda del progetto. Info 0584-795301.

d.m.