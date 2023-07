Tornano i gemellaggi Trent’anni con Grenzach

Posticipato a causa dell’emergenza Covid, il 30° anniversario del gemellaggio con la città tedesca di Grenzach-Whylen può finalmente avere inizio. L’appuntamento è in calendario da oggi a domenica in occasione del festival “La cultura connette” che si svolgerà in terra teutonica. Ambasciatori di Pietrasanta, per l’occasione, saranno il Coro Versilia di Capezzano Monte, diretto da Wilma Quadrelli, e i soprano Gioia Pucci e Alice Schiasselloni, allieve della cantante lirica Alida Berti. "La nostra è un’amicizia di lunga data – ricorda il vice sindaco e assessore ai gemellaggi Francesca Bresciani – e l’anno prossimo riprenderemo anche quelle formule di scambio che coinvolgevano il cuore delle nostre comunità, cioè le famiglie e i ragazzi, che abbiamo dovuto sospendere a causa della pandemia. A novembre rinnoveremo il Comitato gemellaggi ma abbiamo già elaborato e inviato il programma di iniziative per il 2024 in modo dar promuovere il dialogo interculturale e lo scambio di esperienze, conoscenze e valori".