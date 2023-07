Tornano i Carabinieri a Forte dei Marmi: Ecco l'Ufficio Denunce

A sei mesi dalla chiusura della caserma sulla via Provinciale, in quanto ritenuta ad alta vulnerabilità sismica, i Carabinieri tornano a Forte dei Marmi con l’ufficio per la ricezione delle denunce che da alcuni giorni ha aperto al pubblico lungo la passeggiata. L’ufficio, più precisamente, si trova sul viale Achille Franceschi 8C, a poca distanza dal pontile. I locali, di proprietà dell’amministrazione comunale, sono stati concessi all’Arma dopo la chiusura della caserma sulla via Provinciale – dopo decenni di storia – provvedimento dovuto all’esito di una verifica tecnica commissionata dal Comune su richiesta della Prefettura che aveva evidenziato problemi strutturali all’edificio e quindi la sua inagibilità.

La conseguenza era stata il ripiegamento dei militari e degli uffici, con un trasloco-lampo, alla stazione dei carabinieri di Querceta. L’amministrazione comunale si era poi attivata nell’immediato per trovare una sede urgente e temporanea – quella dichiarata inagibile risaliva al 1967 – in attesa di realizzare una nuova caserma. La chiusura della caserma sulla Provinciale tra l’altro era diventata anche terreno di scontro politico, tra appelli e solleciti inviati all’amministrazione comunale affinché trovasse quanto prima un’altra sede idonea.

Il nuovo presidio dei Carabinieri, pertanto, è stato istituito per fronteggiare le esigenze dei cittadini e dei numerosi turisti che nel corso della stagione estiva frequentano il territorio di Forte dei Marmi. L’ufficio ricezione denunce sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 14.