Torna “Marina in fiore“ Via alla bella stagione

Più di 60 espositori provenienti da tutta Italia con articoli dedicata a giardinaggio, fiori, arredi da esterno ed erboristeria. Ma anche eventi gastronomici, mostre fotografiche e musica. “Marina in fiore”, tradizionale appuntamento che segna l’inizio della bella stagione, torna ad accendere il centro di Tonfano con un’intensa tre-giorni in agenda da domani a lunedì. Organizzata dal Consorzio di promozione turistica della Versilia in collaborazione con il Comune e le categorie economiche della Marina, il circuito si svilupperà tra piazza XXIV Maggio e le vie Versilia, Carducci e Donizetti dalle 9 alle 22. Inoltre sarà possibile visitare la mostra fotografica organizzata dal gruppo “GoVersilia“ che fino al 7 maggio raccoglierà le immagini floreali che invieranno i partecipanti al contest “Scatta la Marina”. A livello musicale, nello spazio Agorà domani alle 18 si esibirà la band “Vintage 80” e lunedì alle 18 Omar Bresciani con “Voglio vivere così”. In via Donizetti, invece, spazio allo street-food domani dalle 18 e domenica e lunedì dalle 12.

Come sempre cambierà la viabilità, con piazza XXIV Maggio off-limits dalle 18 di oggi alle 24 di lunedì e divieti anche nelle vie Carducci, Puccini, Donizetti, Cairoli, Palestro, Versilia e Sant’Antonio. Infine la raccolta dei rifiuti ad opera di Ersu: il gestore ricorda che da domani a lunedì la raccolt avrà inizio alle 5.30 anziché alle 7 sia per le famiglie che per le attività commerciali che si affacciano su via Versilia (da piazza XXIV Maggio a via da Vinci), piazza XXIV Maggio, via Donizetti (da piazza XXIV Maggio a piazza Villeparisis), via Carducci (da via Sant’Antonio a piazza XXIV Maggio), via del Prete (da via Carducci al viale Roma), via Cairoli, via Carso e via Cuneo, con le utenze invitate a conferire le frazioni differenziate la sera prima.