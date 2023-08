Torna l’Incompiuta del maestro In riva al lago la magia di Turandot

Robert Trevino torna sul podio di Turandot stasera alle 21.30 sul palco in riva al lago. Protagonisti dell’incompiuta il tenore Amadi Lagha che sfida la principessa, Sandra Janušaite. Turandot è una delle opere più apprezzate dal pubblico e chiude il ciclo dell’età dell’oro del melodramma italiano. La vicenda si svolge nella Cina di 1000 anni fa. La principessa Turandot, turbata da una storia di violenza, decide di vendicarsi e propone agli uomini una crudele sfida: solo chi sa rispondere a 3 suoi indovinelli sarà suo sposo. Se si accetta la sfida e non si risponde c’è il taglio della testa. La favola musicata da Puccini resta incompiuta per la sua prematura scomparsa torna sul palco nella co-produzione con il Teatro Goldoni di Livorno affidata a Daniele Abbado che ha immaginato una storia dal sapore favolistico, senza tempo e per questo propria di ogni tempo.