Torna la sfida tra le dieci contrade Oggi il secondo corso mascherato

Il meteo oggi non promette ampie schiarite come domenica scorsa, ma ci penseranno le dieci contrade del Carnevale pietrasantino a riscaldare la giornata con tutto il loro entusiasmo. Alle 15 è in programma il secondo e penultimo corso mascherato e facendo gli scongiuri il rischio pioggia dovrebbe essere limitato solo al mattino. In ogni modo l’ultima parola spetterà all’ufficio tradizioni popolari dopo essersi consultato con i presidenti delle contrade.

Tutto è pronto, allora, per la festa di musica e colori che inonderà il circuito formato da piazza Matteotti, via Marconi, via San Francesco e provinciale Vallecchia. La giuria, dalla “montata“ della Croce Verde, voterà per la seconda e ultima volta, in modo che la finale del 26 febbraio sia solo una giornata di divertimento oltre che di verdetti. L’ordine di uscita sarà lo stesso di domenica scorsa: Africa-Macelli, vincitrice dell’ultima edizione, con il carro “Finalmente è carnevale” (mascherata “La natura”), Il Tiglio-La Beca con “Gira la Beca”, Lanterna con “Pietrasanta in rock n’roll”, Collina con “... e di nuovo la vita”, Strettoia con la sola mascherata “Shhhh...trettoia”, Pontestrada con “Harry??? Potta “R”, Marina con “Carneval loco viene dal mar” (mascherata “Los locos del mar”), Pollino-Traversagna con “Finché la barca và... lasciala andare!”, Antichi Feudi con “Come l’Araba Fenice rinasce il Carnevale” e Brancagliana con “Brancaclown show”. Quattro gli ingressi (piazza Statuto, via Oberdan, via Marconi e via San Francesco) con biglietti a 6,50 euro, gratis per under 10 e over 70.

d.m.