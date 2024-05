Torna la ’Prima Estate’. Sfilata di artisti

Sei giorni e diciotto artisti, una line up ambiziosa e dal respiro internazionale, esclusive italiane, un palco unico a pochi passi dal mare per salutare l’arrivo della stagione più amata. Il format "La Prima Estate" torna a Lido per due fine settimana consecutivi, dal 14 al 16 e dal 21 al 23 giugno, pronta a scaldare ancora una volta la sabbia della Versilia. L’appuntamento è nel Parco di Bussoladomani per la terza edizione di una manifestazione che ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel cartellone estivo versiliese. "Con questa 3ª edizione, stiamo continuando il percorso di crescita di un festival che prima non c’era, dedicato esclusivamente agli appassionati della musica che sono mossi dalle vibrazioni e non dalle classifiche", commenta Mimmo D’Alessandro, ceo della D’Alessandro e Galli che organizza l’evento.