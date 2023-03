Torna la Fiera di San Giuseppe Spazio anche alle associazioni Dal soccorso al gioco degli scacchi

La fiera patronale di San Giuseppe, domenica 19 marzo sarà anche la festa delle associazioni. L’amministrazione Alessandrini ha voluto riservare uno spazio alle realtà del territorio. In piazza Matteotti saranno presenti il gruppo Aido, Radiomatori sezione Ari Versilia-Viareggio, Movement in dancing, Vespa club Versila storica, Gruppo sbandieratori Palio dei Micci, Pro loco di Querceta, Professione danza, la sezione di Ripa della Croce Rossa, Misericordia di Seravezza, il Circolo scacchistico della Versilia, Croce Bianca di Querceta, la Pallavolo Versilia e il Jump volley. Alle 10 dimostrazione delle scuole della Pallavolo Versilia e del Jump Volley, alle 11.30 esibizione dei giovani Musici e sbandieratori della Contrada La Quercia, alle 15.30 sarà la volta della Scuola di danza Movement in dancing, alle 16 la presentazione dei mezzi del Vespa Club Versilia storica e alle 16.30 l’esibizione del Gruppo sbandieratori Palio dei Micci con coreografia dei costumi storici delle contrade del Palio, a cura della Pro loco. Inoltre, per l’intera giornata, allo stand della Croce Rossa sarà possibile sottoporsi alla misurazione della pressione e, per i più piccoli, assistere ai corsi di sicurezza stradale. La Croce Bianca porterà in piazza i nuovi mezzi di soccorso sanitario e antincendio boschivo, con simulazioni antincendio. Il Circolo scacchistico insegnerà i rudimenti del gioco e proporrà partite dimostrative. Passando poi nella piazza Pellegrini, le associazioni Conferenza San Vincenzo De Paoli di Santa Maria Lauretana di Querceta, la contrada La Quercia e l’Asilo Maffi di Querceta metteranno in vendita prodotti alimentari e artigianali. Attorno alle due piazze si svolgerà la grande festa patronale, con area mercato nelle vie del centro del paese; in piazza Pertini e nelle vie Versilia e Primo Maggio la fiera promozionale di artigiani, antiquari e prodotti tipici, con la partecipazione di QuercetArte e Associazione Rilax; il mercatino a cura di Quercetarte in piazza Pertini, visitabile anche il sabato così come la Corte dei Sapori nell’area Comid; l’area agrozootecnica nel vialetto della solidarietà, via Ranocchiaio e nel parcheggio della Croce Bianca. A tutte queste opportunità si va ad aggiungere il punto ristoro della contrada La Quercia, nell’area di via ragazzi del ‘99 e la novità del luna park che torna dopo anni di assenza, attivo già da venerdì nella piazza Lavoratori del marmo.