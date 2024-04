Torna la Fiera Agrozootecnica. Due giorni di eventi nel capoluogo

Due giorni di eventi, stand e iniziative nel capoluogo per la Mostra Agrozootecnica che quest’anno raddoppia rispetto alle ultime edizioni e torna alla formula weekend. Appuntamento sabato e domenica prossimi, con tante conferme, ritorni importanti, sorprese e novità. In scena lo spettacolo della primavera con un’area espositiva ancora più ricca in piazza Provenzali, che ospiterà per la prima volta i banchi della Fiera del Carmine, e via Vittorio Veneto.

La manifestazione gode della la collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica per l’organizzazione della parte espositiva. L’edizione 2024 segna anche il grande ritorno dei conigli, in esposizione con oltre 200 metri di mostra e tutte le razze italiane presenti comprese quelle in via di estinzione, grazie agli ’Allevatori Razze Cunicole Amatoriali’. E gli animali in generale saranno assoluti protagonisti con asini, pony, pecore, vitelli, mucche e per la prima volta dalle Marche una selezione di pollo e galletti.

Confermata e ampliata l’area spettacoli con il palco in piazza Provenzali dove per due giorni si alterneranno talk, sfilate di moda, esibizioni, cucina con la direzione artistica e organizzativa di Also eventi e l’obiettivo di portare in scena lo spettacolo della primavera e di Massarosa con le sue eccellenze, a partire dalla Via del Erbe e dei Fiori. Grande attesa per il contest “La torta del Carmine”, che eleggerà la più buona torta tipica della festa. Per la due giorni anche una radio dedicata, "Radio Primavera", creata ad hoc per la colonna sonora della festa.

Domenica – novità di quest’anno – in via Cenami sboccerà la ’Primavera dei bambini’, una esplosione di colori, sapori e profumi con 20 postazioni dedicate a laboratori, esperienze sensoriali, giochi di legno, cartoni e scuole di danza. A completare l’area una pedana per le esibizioni in piazza del monumento e gli show cooking di un maestro cioccolatiere piemontese con le sue dolci sculture. In via Cenami ci sarà anche il mercatino del riuso per trasmettere ai bambini anche un messaggio antispreco e per il riciclo.

Sempre domenica nel Parco di Nassiriya c’è "Lions in Piazza", prevenzione sanitaria gratuita, una vera e propria cittadella della salute dove poter effettuare visita cardiologica e screening della pressione arteriosa, misurazione della glicemia e prevenzione del diabete con test screening diabete mellito tipo 2, audiometria, screening glaucoma, spirometria, dietista. Coinvolti pure ristoranti, pizzerie, bar e gelaterie del territorio con menu speciali per il weekend della manifestazione.

Attrazione speciale di questa edizione saranno i voli panoramici in elicottero, sia sabato che domenica. "Siamo soddisfatti per essere riusciti a mettere in piedi un’edizione potenziata che torna su due giorni e presenta tanti eventi e aree dedicate – commenta l’assessore al turismo Fabio Zinzio – rilanciamo la parte di via Cenami che negli ultimi anni soffriva a livello di presenze con un’area interamente dedicata ai bambini".

"Una grande festa di primavera per la nostra comunità– commenta la sindaca Simona Barsotti – tante novità per questa edizione che speriamo sia la prima di un nuovo ciclo". L’inaugurazione sarà sabato con un corteo storico alle 10 in via del Bertacchino. Domenica navetta gratuita dal parcheggio della Conad (uscita dell’autostrada Massarosa) a nord e dal parcheggio del Penny (Bozzano) a sud.

