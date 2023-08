Torna in scena Madama Butterfly Sul podio sarà Francesco Cilluffo

Salutata alla prima con successo torna in scena stasera alle 21.15 Madama Butterfly, la storia di Cio Cio San con la prova di amore e fedeltà nei tre anni di attesa tra il matrimonio e il gesto estremo. Un capolavoro senza tempo quello di Giacomo Puccini che al Festival di Torre del Lago messo in scena da Pier Luigi Pizzi che, in collaborazione con Macerata Opera Festival, firma regia scene e costumi. Uno spettacolo in cui Pizzi ha saputo imprimere personalità e rigore, “mettendo in secondo piano l’aspetto folcloristico giapponese a favore della carica espressiva dell’opera”. Non mancano coup de théâtre come quello durante il coro a bocca chiusa che porta in scena la violista Elena Chervyakova e il balletto che accompagna la musica dell’attesa di Diletta Della Martira e Gino Potente. Alle 18 all’auditorium “Conversazioni sull’opera“ a cura di Silvia Gasperini.