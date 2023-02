Torna in pista il Premio di letteratura "gialla"

Torna il Premio Giallo tra gli eventi culturali del Comune: sara’ la XI edizione dopo anni di sospensione. Il premio Camaiore di Letteratura Gialla sarà affiancato al decennale Premio di Poesia Francesco Belluomini. Giancarlo De Cataldo e Gianrico Carofiglio furono solo due dei vincitori delle edizioni del Giallo che ebbe il battesimo sotto l’amministrazione di Giampaolo Bertola grazie alla Fondazione per la cultura e lo sport Citta’ di Camaiore. L’assessora Claudia a Larini ne era stata assessore già a quel tempo.Accanto al rilancio del giallo, previsto nei mesi tra marzo e settembre, ovviamente vi sono il premio di poesia, il concerto di Pasqua, la festa degli Orti il 15 e 16 aprile, il mese della Musica in maggio, anche questo nuovo, sebbene la Festa della Musica anni fa venisse organizzata da Fabio Pezzini con l’associazione Una finestra sulla citta’, i Tappeti di segatura con l’evento sulle Arti effimere a fine maggio all’insegna della sostenibilità, gli eventi in piazza XXIX Maggio tra luglio ed agosto, Camaiore d’Altri Tempi, la festa Pic a meta’ ottobre, i concerti dell’Immacolata e di Natale e gli eventi natalizi con il percorso dei presepi. Non c’e’ traccia del Festival Gaber, a meno che non sia compreso in qualche modo tra gli eventi nella nuova piazza.

Isabella Piaceri