Torna in città la Bobo Cup Il Padel e la solidarietà con i campioni dello sport

VIAREGGIO

Ha festeggiato, ieri, mezzo secolo. Cinquant’anni. "È solo un numero – ha dichiarato in un intervista –. Anche se è un numero importante". E di numeri, importanti, Christian Vieri ne ha collezionati un’infinità. Il 32 della maglia, quando arrivò alla Lazio e il 9 era impegnato da Salas, Torna in città la Bobo Cup Il padel e la solidarietà con le stelle dello sport 552 partite nella lunga carriera clacistica e 272 reti segnate. Tanto per darne alcuni. E di numeri ne assicura anche il suo “Bobo Summer Cup“, che il 21, 22 e 23 luglio riporterà sul lungomare di Viareggio il grande padel e a cui parteciperanno numerosi campioni dello sport.

Location dell’evento sportivo il Belvedere delle Maschere, dove sarà allestito il campo, mentre sono ancora top secret gli ospiti e i dettagli della tre giorni che saranno svelati dallo stesso Bobo Vieri, accolto dal sindaco Giorgio Del Ghingaro, nel corso di una conferenza stampa che si terrà giovedì 20 luglio al Comune di Viareggio. La manifestazione è infatti organizzata dal Comune, con la collaborazione di ICare FarmaCity.

Il torneo amatoriale inizierà venerdì 21 luglio dalle 10 alle 19. Stessa cosa per sabato 22 con l’apertura dell’arena e del villaggio alle 10 e torneo amatoriale fino alle 16. Alle 16.30 invece, prende il via il “torneo vip” con biglietto di ingresso a 6 euro. Ultimo giorno di manifestazione domenica con ingresso libero dalle 10 alle 15 e ticket di 6 euro per il torneo vip che inizierà alle 17.

L’intero incasso della tre giorni verrà devoluto in beneficenza ed andrà a sostenere le attività della Fondazione Bambin Gesù. La "Bobo Summer Cup" ha infatti lo scopo di raccogliere fondi a scopo benefico: nella prima edizione la tappa di Viareggio si aggiudicò il record assoluto con oltre 45mila euro raccolti. E donati.

Non solo, anche quest’anno, è in programma una cena charity nel corso della quale saranno messi all’asta cimeli dei grandi campioni dello sport: di nuovo, il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione bambino Gesù. Grazie alla collaborazione con la Federico Contini Arte, l’area della cena – ospitata al Principino Eventi – sarà impreziosita dalla presenza di cinque sculture del maestro Park Eun Sun, mentre l’artista Noah Cooper donerà una sua opera da battere all’asta nel corso della serata. Per iscriversi al torneo è a disposizione l’app ItalyPadelTour. Per assistere invece alle partite vip i biglietti possono essere acquistati sul sito tiketone.it Per la cena invece è a disposizione il numero 339-7777788.

Red.Viar.