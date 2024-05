Torna in città dopo 25 anni in nome dell’arte

Il suo amore per l’arte e per la sua città origine daranno vita a una specie di favola che unirà la Toscana e il Piemonte. Protagonista di questo ponte artistico che supera i confini è Dina Pierallini, pietrasantina che vive da quasi 25 anni a Biella e ha deciso di assaporare di nuovo l’atmosfera della Piccola Atene regalando emozioni al pubblico che ieri pomeriggio si è recato nella sala delle Grasce del Sant’Agostino per la partenza della mostra “En mi mundo-Nel mio mondo“ dell’artista argentina Veronica Fonzo, di scena fino al 2 giugno. Oltre che da Pierallini (nella foto con il foulard rosso, Fonzo invece è la prima a destra), l’esposizione è curata anche da Elena Bermond des Ambrois, con testo critico di Daniela Magnetti e allestimento di Silvia Ghirelli.

"Avendo ormai i figli grandi – racconta Pierallini – ho deciso di rimettermi al lavoro. Pietrasanta mi mancava tanto e un primo sogno l’ho realizzato creando la mostra ’Nuove Radici 2.0’ e portando gli scultori di Pietrasanta a Biella per far capire le mie radici ai piemontesi. Visto che Biella è terra di tessile, ha germogliato l’idea di ’Legàmi’ e a seguire è nata la mostra ’En mi mundo’ in quanto Veronica mi ha chiesto di curare il suo evento. La mostra è un invito ad immergersi ’dentro’ al mondo di Veronica Fonzo, ma allo stesso tempo è un ritorno ’Nel mio mondo’, alle mie ’Radici’ e ai miei ’Legàmi’ con la scultura e con Pietrasanta". Non è finita: dopo la mostra di Fonzo, Pierallini curera una mostra a Palazzo Bricherasio (To) per l’artista versiliese Giovanni Balderi, intorno a fine settembre. "Nel mio cassetto dei sogni – conclude – c’è anche l’idea di fare una mostra- omaggio agli artisti che lavorano in città e che hanno fatto di Pietrasanta la Piccola Atene".

d.m.