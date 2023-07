Torna il SerraFest con tanti artisti Cinque concerti: al via domenica

Seconda edizione di Serrafest, cinque appuntamenti per viaggi nelle melodie italiane e non solo, dalla musica popolare al jazz, in piazza Carducci, alle 21.15 (ingresso libero). "SerraFest viaggia sui feedback dell’anno scorso – commenta Tessa Nardini, consigliera delegata al turismo – con conferme di artisti come Panigari, Castelli, Polacci ma anche nuovi ingressi". Si comincerà domenica con Paolo Panigari e Fabiano Corso, già ospiti l’anno scorso, che proporranno "Herr Wanderlust". Il 25 luglio Daniela Galli e Fausto Comunale per “Mistery Ladies, le donne del jazz”; il 4 agosto viaggio tra i cantautori della scuola genovese con Anna Maria Castelli; il 6 agosto omaggio a Dalla e Battisti, con Caterina Ferri, Angelo Polacci e Dino Mancino. La chiusura il 17 agosto con Dino Mancino e brani composti da Bruno Tessa e Walter Bandelloni.