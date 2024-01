Torna il recruiting day. Opportunità nel turismo

Domande e offerte di lavoro in ambito turistico si incroceranno in vista del nuovo appuntamento con il “Recruiting day“. L’evento, promosso dalla presidenza del consiglio comunale insieme ad Informagiovani e Cassiopea, si terrà il 31 gennaio a Villa Bertelli dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 17 con l’obiettivo di creare sinergie tra il territorio, le professionalità e le imprese legate al settore turistico. A coloro che intendono partecipare come candidati si consiglia di prenotarsi inviando una email a [email protected]