Torna il "Presepe in famiglia". Le candidature via whatsapp

Torna la 17° edizione di “Presepe di famiglia”, tradizionale concorso organizzato dal Comune per eleggere le più belle riproduzioni della Natività. La partecipazione è riservata a famiglie, scuole, organizzazioni e parrocchie residenti o situate sul territorio: il concorso si svolgerà in modalità “smart”, con i cittadini che potranno “candidare” il proprio presepe inviando entro sabato 30 dicembre, al numero Whatsapp 366 6993039, alcune foto (che lo ritraggano sia per intero, sia nei particolari) e un video di durata non superiore a un minuto, realizzati tenendo il cellulare in orizzontale. Una commissione stilerà le classifiche, premiando i migliori tre per le categorie piccolo, medio e grande. La premiazione in municipio, sabato 13 gennaio alle 11