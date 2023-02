Sabato e domenica dalle 9 alle 19 torna in piazza Dante il mercato dell’antiquariato. Occasione da non perdere per appassionati e collezionisti, che avranno a disposizione due giorni per curiosare tra i numerosi stand di oggettistica d’epoca: dai dipinti ai mobili antichi, dagli abiti vintage alla bigiotteria, dalle bambole alle ceramiche, dalle vecchie cartoline agli strumenti musicali, dagli utensili ai pezzi di artigianato che ormai nessuno produce più, gli estimatori potranno reperire gli oggetti più particolari, rari o addirittura introvabili, dai più disparati generi e valori.