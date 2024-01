Torna il luna park alla Pesa. Spariscono 220 posti auto: "Tre settimane di disagi"

C’è chi griderà di gioia divertendosi sulle giostre e guardando la città dall’alto. Ma c’è anche chi sarà costretto, per più di tre settimane, a girare come una trottola non sulle giostre ma tra i parcheggi della città alla ricerca di un posto. Un film già visto che tornerà in onda da lunedì, quando i due parcheggi di piazza Leone Tommasi, della capienza di 220 posti, saranno off-limits per far posto al luna park di San Biagio. Alla Pesa il divieto di sosta scatterà lunedì alle 18 e durerà fino al 7 febbraio lasciando il posto a una trentina tra giostre, autoscontro, tagadà, tiro a segno, grand canyon e tappeti elastici. La partenza ufficiale è fissata il 19 gennaio alle 16,30, con la prima ora gratis per tutti più sconti e promozioni di cui i visitatori potranno beneficiare presentando alle casse i coupon a breve disponibili on line (www.alphalunapark.it). Torneranno inoltre la giornata rivolta alle scuole cittadine e il “Luna park senza barriere” promosso dal Comune in collaborazione con la Consulta del volontariato: grazie alla disponibilità dei giostrai anche i giovani disabili avranno diritto a divertirsi. Le attrazioni saranno aperte fino al 4 febbraio dalle 15 alle 19,30 (nei festivi dalle 10,30).

Non sarà invece un divertimento per chi ogni giorno deve recarsi in città, soprattutto per motivi di lavoro. Cittadini e dipendenti delle attività commerciali del centro storico dovranno armarsi di pazienza dato che in ballo ci sono 220 posti in meno gratuiti. Con una stoccata da parte del consigliere Pd Nicola Conti. "Visto che si perderanno molti posti gratis per un lungo periodo – scrive – il Comune si impegni a ricavarne altrettanti rendendo liberi quelli a pagamento. So che ci sono procedure ben precise, in quanto vanno prima calcolati i minori introiti dalla sosta blu e poi approvata un’apposita delibera. Un iter tutt’altro che breve: a maggior ragione avrebbero potuto organizzarsi per tempo". Quanto invece agli ulteriori posti gratuiti che a causa di interventi mancheranno all’ex Asl in via Garibaldi e nella parte superiore del terminal bus, l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci precisa che il cantiere all’ex Asl inizierà non prima di fine gennaio, mentre lo sfalcio al terminal è già finito e ci si può parcheggiare normalmente: "La posa del materiale per riempire le buche – dice – durerà al massimo un giorno: l’impatto sulla disponibilità dell’area sarà minimo".