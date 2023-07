Torna il Lido Festival Dopo ben ventuno anni riparte la storica kermesse

A volte tornano. Una manifestazione che ha fatto storia in Versilia riprende dopo ventun anni di lunga assenza, grazie ad una felice intuizione di Marco Daddio presidente dell’associazione balneari. Riparte infatti “LidoFestival artisti di domani”, la rassegna che ha tenuto compagnia ai turisti e residenti lidesi dal 1990 al 2002. Musica, cabaret, teatro, cultura, giochi e la partecipazione del pubblico saranno ancora una volta gli ingredienti gustosi e vincenti di LidoFestival. E come dice il sottotitolo protagonisti saranno gli artisti di domani, opportunamente selezionati. Non mancheranno ospiti d’eccezione. La colonna sonora è affidata all’innato talento del musicista Dino Mancino, che sarà presente in tutti gli appuntamenti. La direzione artistica e la conduzione sono di Fabrizio Diolaiuti o Diola come preferisce essere chiamato adesso, che insieme a Demetrio Brandi, tanti anni orsono ha inventato questo Festival dove sono passati artisti, all’epoca giovani e poco conosciuti ma poi arrivati alla grande ribalta. Qualche nome? Giorgio Panariello, Andrea Bocelli, Cristiano Militello, Paolo Migone, Andrea Agresti, Niki Giustini, Graziano Salvadori che fecero divertire tutti con le loro gag e, come nel caso di Bocelli, con la loro splendida voce.

LidoFestival era una rassegna seguitissima che ha avuto come ospiti d’eccezione anche Giorgio Gaber insieme a Ombretta Colli, Renato Zero, Bruno Vespa, Amii Steward, Gherardo Colombo, Red Ronnie, Marco Columbro, Marcello Lippi, Sveva Casati Modigliani, Gianni Minà, Francesco Alberoni, Manlio Cancogni, Romano Battaglia, Iva Zanicchi. Un parterre davvero di eccezione. Ma quest’anno c’è una grande novità del ritrovato Festival è un concorso di bellezza inconsueto, dedicato ai piedi. Ha per titolo “Oh my feet - I piedi più belli d’Italia”.

"E’ bello tornare su un palco che sento davvero mio – spiega soddisfatto Diolaiuti, anima della kermesse – perché è stato davvero un trampolino di lancio fondamentale anche per me". S’inizia mercoledì 5 luglio con Clive Griffiths che racconta l’epopea di Videomusic, inizio alle 21.30, nelle strutture montate davanti al pontile. Si prosegue tutti i mercoledì di luglio: 12-19-26. Gran finale sabato 2 settembre il finale con Marco Cesena che interpreta Jean Claude della Gialappa’s Band. L’ingresso è libero.

E.Sa.