Torna il Festival che celebra lo sport Una maratona sul viale Capponi tra esibizioni, tornei e dibattiti

Dalle farfalle della ginnastica Motto ai Titanti del rugby, dalle bocce alla palla, fino al pallone. E poi le due ruote, con i talenti del ciclismo e del motociclismo; e le quattro rotelle dell’hockey. Il nuoto, il surf, la pallacanestro, la pallavolo, l’atletica... Tutto lo sport viareggino, che resiste con tenacia alla penuria di impianti, in attesa della riapertura dello stadio dei Pini con la pista di atletica (di questi giorni la posa delle fondamenta della nuova tribuna) e della piscina, progetto su cui l’amministrazione ha deciso di investire 10milioni di euro, oggi e domani si ritroverà lungo il viale Capponi, nella Pineta di Ponente, per celebrarsi. Debutta infatti questo pomeriggio, alle 15, la terza edizione del “Festival dello Sport - Città di Viareggio“, iniziativa nata su impulso dell’assessore Rodolfo Salemi e sostenuta dal Comune con un contributo da 80mila euro.

Sono 54 gli stand per 60 discipline sportive che per due giorni – oggi dalle 15 alle 20 e domenica dalle 10 alle 20 – potranno mettersi in mostra e far esibire i propri campioni. "L’obiettivo – spiega l’amministrazione Del Ghingaro – è quello di valorizzare le associazioni sportive che operano sul territorio, coinvolgendo tutta la città ed offrendo a tutti la possibilità di ammirare le esibizioni ma anche di cimentarsi nelle varie discipline".

Tutti gli spazi e gli stand sono messi a disposizione dall’amministrazione comunale: le associazioni invece dovranno occuparsi del loro allestimento. Ciascuna associazione, inoltre, potrà allestire, a proprie spese, un’area esibizione in prossimità del proprio stand, dove potrà proporre le proprie attività, far provare gli sport con il supporto di personale specializzato ed organizzare dimostrazioni pratiche al pubblico.

Momenti di approfondimento sono poi previsti sul palco della manifestazione, con i talk condotti da Daniele Maffei: in particolare sabato alle 15,15 si parlerà di ““Attività motoria a scuola“, con l’Ufficio Scolastico Territoriale, CISM, Sport e Salute, e rappresentanti del Coni. Alle 16,40 la storia del basket a Viareggio rappresentata da Marco Sodini, viareggino che ha allenato in serie A. Giro d’Italia alle 17,50 con i giornalisti Roy Lepore, Giovanni Lorenzini e Massimo Guidi, e infine alle 18,10 il Viareggio Calcio e il Viareggio Beach Soccer parleranno dei recenti successi e delle prospettive delle società nella prossima stagione. Domenica mattina alle 11,30 “Pugilato: un viareggino tra i professionisti“, con Giuseppe Moriconi e Gioele Pierini.

"Il Festival, che raccoglie da sempre un gran successo di pubblico – conclude l’amministrazione Del Ghingaro –, punta alla tutela e al miglioramento del benessere della collettività, perseguito anche attraverso lo sviluppo delle attività sportive di ogni genere che, rivolgendosi ad ogni fascia di età, permettono di garantire la salute psico-fisica e, al contempo, lo sviluppo di contesti sociali basati su valori sani di condivisione, uguaglianza, pari opportunità, integrazione e accoglienza".

Red.Viar.