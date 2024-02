Torna il Dap Festival. Pronto il programma

Definito il programma dei principali appuntamenti del Dap Festival (Danza in Arte a Pietrasanta), la rassegna prodotta dall’associazione culturale New Dance Drama è sostenuta dal Comune con la direzione artistica di Adria Ferrali, che si svolgerà dal 23 giugno al 6 luglio. Arrivata all’ottava edizione questa manifestazione di respiro internazionale presenta un ricco cartellone di 34 appuntamenti dedicati alla danza che si svolgeranno in alcuni spazi della città, il Chiostro di Sant’Agostino e il Gran Teatro della Versiliana. Una rassegna unica nel suo genere che rappresenta il punto di incontro tra le arti performative, come la danza e la musica e le arti visive. In più quello che distingue il Dap Festival è la sua scelta accurata di coreografie moderne e contemporanee, presentate da alcune delle compagnie di danza più rinomate al mondo e da alcune fra le più famose stelle della danza classica e contemporanea. In questa edizione le scenografie sono ispirate all’opera artistica di Flavio Lucchini, fondatore di Vogue Italia.