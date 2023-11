Torna il custode nei cimiteri. A gennaio ripristinato il servizio

Torna da gennaio la figura del custode nei cimiteri comunali. Il sindaco Lorenzo Alessandrini dà così seguito a un impegno assunto in campagna elettorale e frutto di una sua profonda convinzione: il camposanto è un luogo che richiede la massima attenzione in quanto custodisce gli affetti più cari delle persone e, proprio per questo, deve essere uno spazio curato e seguito con particolare attenzione e sensibilità. Il servizio verrà affidato a una società che sulla base di una appropriata e coerente turnazione assicurerà più giorni alla settimana, alternando mattina e pomeriggio, con una presenza in tutti i cimiteri del comune: Querceta, Seravezza, La Cappella, Basati, Cerreta Sant’Antonio e Cerreta San Nicola. "Il problema è a tutti noti e lo è sempre stato – spiega il sindaco Lorenzo Alessandrini – generalmente i cimiteri si possono sottoporre a manutenzione più con il criterio del pronto soccorso che con quello della prevenzione ordinaria, anche dietro pressione dei cittadini che segnalano le carenze". L’obiettivo è di garantire una assistenza sicura ai visitatori, ogni migliore collaborazione nelle fasi delle tumulazioni, ma soprattutto una manutenzione costante. "L’opera di costante supervisione – aggiunge il sindaco – consentirà anche di intercettare anzitempo tutte quelle problematiche che spesso vengono segnalate dai cittadini, accorciando così anche i tempi di intervento. Se saremo bravi e il servizio riscuoterà consenso, cercheremo altri soldi per potenziarlo ulteriormente". L’iniziativa fa seguito a un altro cambiamento avvenuto all’inizio del mandato amministrativo, ossia l’apertura dei cimiteri sette giorni su sette, per garantirne l’accesso senza troppi vincoli di orari.

Fra.Na.