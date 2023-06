Torna il concorso di Miss Italia Partono le selezioni regionali

Dopo alcuni anni torna a Capezzano Pianore il concorso di Miss Italia per la “Festa di Prima Estate”. La manifestazione organizzata dal Centro Commerciale Naturale “ Le Botteghe della Befana” con il patrocinio del comune e la partecipazione di tutte le attività aderenti al C.C.N, nasce per valorizzare e far conoscere gli esercizi della zona legati alle tradizioni storiche e culturali. L’evento è in via Italica. La vincitrice della serata accede di diritto alla semifinale di Miss Toscana che sarà domenica 6 agosto con la fascia di miss” Capezzano Pianore”. Si parte alle 21,30, con le aspiranti miss provenienti da tutta la regione presentate da Raffaello Zanieri. Ad occuparsi dell’organizzazione del cartellone delle selezioni di “MissToscana 2023” da oltre 40 anni è l’Agenzia “Syriostar” .