Topi alle elementari. Insorge il Carroccio

"Prima le mense, ora i ratti". Il capogruppo della Lega Nicola Morelli se la prende con "l’amministrazione di centrosinistra" che "si è dimostrata deficitaria nel trattamento del problema, mancando di tempestività ed efficacia", rispetto alla presenza di alcuni topi alla scuola elementare di Piano di Conca. "Dopo il serio problema legato alla sicurezza delle nostre scuole dal punto di vista della vulnerabilità sismica – attacca Morelli –, proprio Piano di Conca, scuola che grava sulle casse comunali per oltre mezzo milione all’anno per il canone di disponibilità da versare, si trova coinvolta nell’ennesimo ’incidente di percorso’. Per l’incolumità e la salute dei nostri bambini, si chiede con la massima puntualità l’intervento di Asl, affinché si proceda con pulizia e disinfezione accurata delle classi e di ogni spazio frequentato dai bambini".

Nel frattempo, la sindaca Simona Barsotti due giorni fa è andata a Piano di Conca a parlare con i genitori. "Siamo intervenuti insieme ad Asl e a un operatore di Ersu – spiega – e abbiamo rincontrollato tutte le attività svolte e quelle in programma. Le azioni da mettere in campo si possono fare con la scuola aperta, la situazione non è grave. Abbiamo deciso di aumentare il monitoraggio sul perimetro della scuola, perché chiaramente i topi non devono entrare. Ed è necessaria una pulizia ordinaria accurata per evitare che restino rimasugli di cibo che potrebbero attirare i roditori. Tutto questo, vorrei sottolineare, ci viene dettato da esperti competenti in materia. Se i miei figli andassero a scuola a Piano di Conca, sarei totalmente tranquilla, findandomi di Asl, Ersu e del Comune che hanno tutto sotto controllo".

DanMan