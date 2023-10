Topi al rientro in classe. E il solaio viene rinforzato: "La scuola è poco sicura"

Prima il topo sbucato tra i banchi di scuola, poi i rinforzi al solaio del primo piano. Peggior trasferimento, per la classe quarta delle elementari “Bibolotti“ di Tonfano, non poteva esserci. Una doppia amara sorpresa, quella avvenuta tra lunedì e mercoledì, che ha fatto esplodere la rabbia delle mamme, le quali temono per la sicurezza dell’istituto e pretendono chiarezza da chi di dovere. Le chat dei genitori narrano di sfoghi che si stanno espandendo a macchia d’olio. Anche perché tra non molto, più o meno un mesetto, partirà il cantiere per la realizzazione del nuovo polo scolastico e le premesse non fanno dormire sonni tranquilli. L’episodio del topo risale a lunedì, come racconta un gruppo di mamme. "La classe quarta – spiegano – è stata da poco trasferita al primo piano, dove ci sono anche le medie ’Santini’. Appena entrati in classe, i nostri bimbi hanno avvistato il topo mentre girava tra i banchi. Il Comune ha preso subito provvedimenti, ma il giorno dopo nelle trappole non c’era nessun topo, tant’è che mercoledì sono stati trovati degli escrementi, segno che il roditore è ancora lì".

Dal Comune fanno sapere, in proposito, che tutte le scuole del territorio sono dotate di cassettine, ossia trappole con veleno topicida, che ogni mese vengono ricaricate. Appena ricevuta la segnalazione sulle “Bibolotti“, è stata quindi allertata la ditta, che ha incrementato la dotazione di trappole nella scuola: il plesso resta aperto e pienamente operativo, ma viene monitorato con un’attenzione più alta.

La sgradita presenza del roditore, sempre secondo le mamme, è soltanto la ciliegina sulla torta viste le loro preoccupazioni legate alla sicurezza dell’edificio e ai suoi problemi strutturali. A cogliere tutti di sorpresa, mercoledì, sono stati i rinforzi collocati al piano terra per sorreggere il primo piano, quello appunto in cui è stata trasferita la quarta classe delle elementari. "Ci hanno spiegato che lo spostamento della classe ha reso necessario questo provvedimento – proseguono le mamme – ma né noi né la direzione scolastica eravamo al corrente della situazione. Dicono che i rinforzi servono anche in vista del cantiere per il polo scolastico, per ammortizzare di più le vibrazioni, e che al momento in quel punto non possono camminarci più di 30 alunni per volta. Quattro anni fa c’era già stato un problema proprio in quella zona, tanto che fu poi rafforzata. Ma se viene un terremoto che succede? Come possiamo stare tranquille? La verità – concludono – è che abbiamo paura che possa esserci un crollo, possibile non ci dica niente nessuno? Non vogliamo evocare quanto avvenuto alla palestra delle ’Pascoli’ a fine anni ’90, ma pretendiamo chiarezza e sicurezza".