Tonini: "Arturo Puliti realizzò il manifesto di Carnevale. Sarebbe doveroso rivalutare le opere dell’artista"

"Recuperiamo il manifesto di Carnevale di Puliti". A sollecitare una rivalutazione dell’opera dell’artista è Vivaldo Tonini del Gruppo d’Opinione. "Arturo Puliti, il carnevale, i monti e il mare: e l’Ape – premette – siamo nel periodo di carnevale e vogliamo ricordare il pittore Arturo Puliti che, anni fa, ideò il manifesto per il Carnevalfortebambino. Un’opera pregevole e con tratti di modernità e di sintesi, laddove l’artista coniuga le montagne e il mare, non trascurandone la brezza, nell’ideale abbraccio del Pierrot verso la nostra terra. Allo stesso tempo vogliamo ricordare l’Ape, originario logo del Premio Satira Politica, simbolo dell’unica manifestazione a livello internazionale -almeno fino a qualche anno fa, ora non sappiamo quanto sia rimasto della sua fama- di Forte dei Marmi"