Tonfano Ospite lascia l’Rsa e cammina 7 chilometri

È uscito per una semplice passeggiata ma a causa dei problemi di natura cognitiva di cui soffre ha perso l’orientamento camminando per più di 7 chilometri fino a Viareggio. Dove per fortuna è stato ritrovato tre ore più tardi sano e salvo, sebbene spaesato. Ha creato tanta apprensione la disavventura a lieto fine capitata martedì pomeriggio a un ospite della rsa “Villa Laguidara“ di Tonfano.

L’uomo, che soffre di Alzheimer, è uscito dalla struttura verso le 17.15 indossando delle scarpe da ginnastica, un giubbotto e pantaloni scuri. Ma poco dopo ha fatto perdere le proprie tracce e a quel punto è partito un tam-tam che ha coinvolto anche i gruppi di sicurezza Whatsapp. L’allarme ha visto impegnate anche le forze dell’ordine, ma per ben tre ore la ricerca non ha dato esito. L’incubo è terminato come detto 7 chilometri più a sud, al quartiere Marco Polo di Viareggio. Sono stati alcuni passanti a notare l’uomo nello scantinato di una casa e ad allertare subito il ’118’ quando si sono resi conto che l’uomo non rispondeva alle loro domande. Sul posto è arrivata subito un’ambulanza, con i soccorritori che hanno assistito l’ospite della rsa, il quale era sì spaesato e infreddolito, ma in buone condizioni di salute.

Daniele Masseglia