Tonfano in lacrime Morti Vittorio e Leonello

La comunità di Marina piange due persone molto conosciute e amate, entrambe strappate all’affetto dei propri cari a causa di problemi di salute. A spegnersi, nella giornata di ieri, è stato Giuseppe Vittorio Ricci, 86 anni, “anima“ storica di diverse realtà di Tonfano, tra cui la Misericordia – in particolare insieme all’ex governatore Galileo Berti – e la schola cantorum della parrocchia di Sant’Antonio. Il suo cuore, disponibile, generoso e solare con tutti, purtroppo aveva avuto degli acciacchi e dopo l’ultima crisi, risalente agli inizi di febbraio, la situazione era progressivamente peggiorata. Persona squisita e ottimista di natura, Ricci lascia la moglie e due figli: i funerali si terranno domani con partenza alle 14,45 da “La Piramide“ (accanto al pronto soccorso dell’ospedale Versilia) e la messa alle 15 alla chiesa di Sant’Antonio. I familiari hanno chiesto a tutti coloro che parteciperanno di non portare fiori ma offerte per la Misericordia, di cui Ricci era stato a anche segretario.

Ha destato profonda commozione anche la scomparsa di Leonello Tognetti, stroncato a soli 50 anni da un brutto male che gli era stato diagnosticato quattro anni fa. Il padre Gino nel 1974 aveva avviato uno storico negozio di biclette a Tonfano, gestito per diverso tempo insieme a Leonello, fino alla vendita avvenuta di recente dopo l’aggravarsi delle condizioni di salute del figlio. La triste notizia ha visto anche Ersu supportare i familiari visto che la sorella Desirè è la responsabile amministrativa dell’azienda e il cognato Walter Bresciani Gatti il direttore. Leonello lascia anche la mamma Emilia, il nipote Tommaso e gli altri parenti: la salma è stata trasportata ieri a Livorno per la cremazione.

d.m.