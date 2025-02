Tonfano Giubileo a Sant’Antonio. Il vescovo inaugura l’organo

A Tonfano proseguono le celebrazioni per il Giubileo dei 75 anni dell’elevazione della chiesa di Sant’Antonio a parrocchia. L’evento di oggi, in agenda alle 18, prevede l’inaugurazione dell’organo a canne restaurato, alla presenza dell’arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto. La benedizione avverrà nell’ambito della messa solenne cantata dalla corale "Sant’Antonio", diretta dalla maestra Stefania Goti con Paolo Magri all’organo, e presieduta da Benotto insieme al parroco di Tonfano padre Alex Saitoti, padre Priscus e tutti gli ex parroci di Sant’Antonio e del Vicariato. L’organo, che non veniva suonato dal 2017 a causa di problemi tecnici, è stato restaurato grazie alle donazioni di Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, Consorzio Versilia e tanti parrocchiani. Al termine della messa sarà allestito un rinfresco.