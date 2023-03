Tirreno-Adriatico Lungomare chiuso al transito

C’è fermento per la 58° Tirreno-Adriatico che, tra le novità, vedrà di nuovo la presenza, tra i 175 atleti in gara, dello sloveno Primoz Roglic che è fermo dall’autunno scorso doo la caduta al Giro di Spagna e il conseguente intervento ad una spalla. In occasione della competizione ciclistica, lunedì prossimo, dalle 7:30 alle 17:30 comporterà una rivoluzione della circolazione stradale che sarà così disciplinata: il viale della Repubblica, nel tratto compreso tra la via Vespucci ed il comune di Pietrasanta, sarà copmpletamente chiuso al transito, ad eccetto dei veicoli delle società organizzatrici e atleti in gara; via Vespucci sarà a senso unico da mare a monti; in via Colombo invece verrà istituito il senso unico da monti a mare. Il viale Morin – nel tratto compreso tra via Vespucci e il confine con il comune di Pietrasanta – sarà a doppio senso di circolazione con l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati mentre nel tratto compreso tra la via Vespucci e la via Colombo ci sarà il senso unico da Viareggio a Massa. Infine via Nizza e via Leonardo da Vinci in intersezione ed in immissione con il viale Morin avranno come direzione obbligatoria la svolta a destra.