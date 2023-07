Tirocini in Comune Al via le domande per neo laureati

Il Comune attiva, in collaborazione Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego - Centro per l’Impiego di Viareggio, tirocini formativi rivolti ai giovani laureati. Il tirocinio si svolgerà nell’area amministrativa per laureati che al momento dell’effettivo inizio del tirocinio non abbiano ancora compiuto il 30° anno di età e che abbiano conseguito la laurea da meno di 24 mesi rispetto alla data di avvio del tirocinio. Non possono essere ospitati tirocinanti con i quali il Comune abbia avuto un rapporto di lavoro, collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti. Il tirocinio avrà la durata di sei mesi (eventualmente prorogabili di ulteriori 6) per 25 ore settimanali da articolarsi secondo le esigenze del Comune: sarà attribuito un rimborso di 500 euro mensili al lordo delle ritenute. Moduli su www.comune.fortedeimarmi.lu.it da inviare per via telematica tramite Pec all’indirizzo [email protected] o all’ufficio protocollo entro le 12,30 del 24 luglio. Info: [email protected]