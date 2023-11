Tir precipita giù dall’autostrada. Traffico in tilt ieri mattina. Complesse operazioni di recupero

Spettacolare incidente lungo la A12 all’altezza di Querceta con un tir che è uscito dalla carreggiata finendo giù per il terrapieno e fortunatamente non si sono registrati feriti. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso: dovrà esser chiarito infatti se a tradire il conducente del pesante mezzo – un 45enne – sia stato un colpo di sonno oppure la necessità di schivare un’auto ferma in avaria lungo la corsia. Il fatto è accaduto poco prima delle 4 sulla carreggiata sud in direzione Livorno: il tir ha improvvisamente sbandato sfondanto il guard rail e finendo di sotto, fortunatamente adagiandosi in un punto erboso e scosceso, privo di strade o di abitazioni. L’incidente è infatti avvenuto poche decine di metri dopo il ponte della via provinciale e per pura fatalità è scivolato nella scarpata e non ha interessato punti con circolazione urbana.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno temuto il peggio visto lo scenario che si è presentato loro. L’autista è stato trasportato all’ospedale in codice rosso per dinamica ma non ha riportato grosse conseguenze (traumi e contusioni in varie parti del corpo ed è rimasto sempre cosciente). I problemi si sono presentati stamani con i flussi di traffico rallentato e una lunga coda di 6 chilometri che si è formata tra i caselli Massa e Versilia per la presenza di vigili del fuoco e forze dell’ordine che hanno seguito le difficili operazioni di aggancio e recupero del bilico. Sul posto anche personale della Salt che ha preso visione dei danni alle parti di competenza. L’impatto del camion con il guard rail infatti ha prodotto anche un fortissimo boato percepito anche a centinaia di metri di distanza, strappando via letteralmente le barriere al lato della corsia. La circolazione ha ripreso con normalità solo intorno alle 10 quando si è concluso il complesso intervento di recupero del mezzo ed è stata smaltita la consistente fila di auto del lunedì mattina.

Francesca Navari