Timokhin nuovo mecenate Sarà sponsor di tre eventi Ma il Natale costerà tanto

di Daniele Masseglia

Che Versilia sarebbe senza quegli imprenditori mecenati che in maniera ciclica investono cifre notevoli per riconoscenza verso il territorio che li ha adottati oltre che, chiaramente, per coltivare i propri interessi? L’elenco è lungo e di primo acchito viene in mente il nome del “re“ dei dessert Attilio Bindi, fresco di acquisto dell’ex colonia Laveno, sul viale Apua a Pietrasanta, con il rogito atteso il prossimo autunno. Una lista che continua ad allungarsi visto l’esito del bando emesso dal Comune lo scorso febbraio per cercare sponsor in grado di dare "ancora più impulso alla qualità di promozione, organizzazione e gestione di alcuni eventi e manifestazioni del palinsesto turistico e culturale targato 2023", come recitava il dispositivo. Alla fine c’è stata una sola offerta. E che offerta: 120mila euro per tre eventi. A metterli sul piatto è stato l’imprenditore russo Roman Timokhin, volto notissimo della televisione e del cinema moscovita, oltre che vicino di casa per un decennio di molti focettini, avendo abitato in via Pantelleria dopo aver rilevato la villa della famiglia legata al mitico caffè “Bei & Nannini“ di Siena.

Timokhin, che ha la residenza in Svizzera e si è spostato da poco tempo a Forte dei Marmi, ha deciso infatti di sponsorizzare tre eventi ormai tradizionali: 50mila euro andranno a “L’arte del cavallo“, che si svolge ogni anno nel parco della Versiliana, 40mila euro per la festa del pontile, appuntamento settembrino quest’anno più speciale del solito visto che la struttura festeggerà 15 anni, e 30mila euro per il premio “Barsanti e Matteucci“, in programma ad ottobre come riconoscimento assegnato in memoria dei due storici inventori del motore a scoppio. L’assegnazione all’imprenditore russo risale a lunedì – al termine della consueta verifica dei requisiti richiesti, tra i quali la coerenza con gli interessi pubblici e l’assenza di conflittualità tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione o pubblicità – e domani sera verrà portata all’attenzione del consiglio comunale. Proseguendo, come detto, un legame con la città rafforzato in precedenza da Bindi grazie ai suoi investimenti sul territorio, vedi l’acquisto dell’ex discoteca “Canniccia“ e la sponsorizzazione delle luci di Natale per un totale di 240mila euro versati per le edizioni 2021 e 2022.

Luminara, e qui invece c’è la nota dolente per le tasche dei cittadini, che dopo il lauto contributo di Bindi tornerà a costare caro. L’amministrazione comunale ha stanziato infatti 150mila euro, che è la stessa cifra impegnata nelle ultime due edizioni ma quasi interamente coperta dal contributo di Bindi. Anche questa somma verrà discussa in consiglio comunale: tra i banchi si prevedono scintille. E non di Natale.