Il taglio di diversi tigli nel tratto a mare del viale Apua finisce nel mirino del capogruppo Lorenzo Borzonasca (Insieme per Pietrasanta), il quale ieri si è recato sul cantiere, in agenda fino a domani, per toccare con mano la situazione. "Contattato da molti cittadini – dice – sono andato a parlare con gli addetti ai lavori. Mi hanno confermato che la relazione agronomica ha riscontrato pericolosità elevate nelle piante e che già dai primi tagli si evidenziano criticità. La cosa importante è la nuova piantumazione: che sia congrua e repentina per limitare lo scompenso dovuto agli abbattimenti. Ma dal Comune mancano informazioni su come si svilupperanno i lavori, qual è lo stato di natura delle piante. C’è un piano per la tutela e la valorizzazione del viale? Verranno fatte altre potature?".