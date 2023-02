Tigli, è ancora polemica "Abbattimenti scovati grazie alla minoranza"

"In tutta questa vicenda la verità è che gli abbattimenti dei tigli lungo il viale Apua sono emersi grazie alla minoranza: dal ’palazzo’ nessuna preventiva comunicazione ai cittadini". Stavolta tocca al capogruppo Pd Nicola Conti (nella foto) rinfocolare una polemica che ha visto nei giorni scorsi i comitati ambientalisti rivolgersi a ministero e Soprintendenza per sollecitare verifiche. "Il capogruppo di ’Insieme per Pietrasanta’ Borzonasca ha compiuto molto bene il proprio dovere di consigliere comunale – scrive Conti – ’scovando’ il progetto del viale Apua e rendendo pubblica una notizia che doveva essere discussa, fosse anche solo a titolo informativo, con i cittadini. Un progetto che ha poco a che fare con il taglio degli alberi a valle della rotonda con via Unità d’Italia di qualche giorno fa, in quanto lo studio riguarda tutto il viale. Nella relazione c’è scritto infatti che lo studio ’è stato poi esteso a tutto il viale, dall’Aurelia fino all’intersezione con via Carducci, ipotizzando la totale sostituzione degli alberi esistenti’: un passaggio – conclude – che lascia poco spazio al l’interpretazione e anche al taglio di alberi non compromessi dal tempo e dalle cattive abitudini di capitozzatura".