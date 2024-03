Tifosi in rivolta sui social. Ma la società lo ringrazia

E’ ancora troppo presto per sapere quale futuro attende l’Hc Forte dei Marmi. Certo la notizia dell’uscita di scena di Attilio Bindi – a quattro giorni dalla sfida decisiva in casa con il Trissino per il primo posto in regular season e a dieci dalla final four di coppa Italia che assegnerà, sempre al Palaforte, il primo trofeo stagionale – non si sa che contraccolpo potrà avere a livello psicologico su un gruppo di grandi professionisti guidati da un tecnico che di prove difficili, e non solo in pista, ne ha affrontate in quantità da giocatore prima e allenatore poi. Intanto, in un mare di commenti anche offensivi, sui social ci sono quelli del presidente Piero Tosi (nella foto in alto insieme ad Attilio Bindi) e del direttore generale Antonio Agostini.

"Come società – dice Tosi – ci siamo riservati di commentare più avanti questa decisione, pertanto intervengo a titolo personale, esprimendo la mia amarezza per quanto successo, ma anche per tutti quei commenti pieni di astio e di scherno che sto leggendo sui social. Ad Attilio possiamo dire solo grazie; forse il suo progetto era troppo importante per una realtà come Forte dei Marmi, ma lui ci credeva e si è impegnato in prima persona, mettendoci il suo tempo, la sua faccia ed i suoi soldi. Nessuno prima di lui aveva fatto così tanto, nemmeno sommando tutti gli anni del Gso. Avrei voluto leggere commenti diversi, comunque di plauso nei suoi confronti, invece sono pochi, troppo pochi. Anzi, si va a cercare nel suo comunicato elementi di ulteriore polemica. Elementi che non ci sono: Attilio si era impegnato a sostenere la società per tre anni e così ha fatto, lasciandoci una squadra in grado di lottare per Coppa Italia e scudetto. Pensiamo quindi a cosa c’è ancora in ballo e magari, domenica prossima, nella gara decisiva con il Trissino, cerchiamo di essere numerosi al palazzetto a sostenere la squadra. E smettiamola con i commenti odiosi".

"Grazie Attilio, da fortemarmino e da supertifoso del’Hockey Forte per quanto hai fatto e stai facendo per il nostro Paese e per i colori rossoblù – sono le parole di Agostini – e scusa Attilio, da fortemarmino e da supertifoso dell’Hockey Forte per recepire che il nostro Paese in qualche modo ti ha deluso. Essendoti stato a fianco nel progetto posso essere testimone della tua voglia e del tuo entusiasmo e di quanto poco sarebbe bastato per ripagare le tue aspettative che avevano come secondario il risultato sportivo a scapito della voglia di vedere una comunità ‘felice’, a prescindere dal risultato stesso". Dal canto loro, la maggioranza dei tifosi ringrazia il dottor Bindi, anche se molti sottolineano che quest’anno, proprio grazie alla squadra allestita, c’è stato un numero molto elevato di abbonamenti e il pubblico, considerato il bacino relativamente piccolo della città (Forte dei marmi con circa 7.000 abitanti è tutt’ora la più piccola città ad avere vinto uno scudetto di hockey) è cresciuto anche grazie agli ottimi risultati in questa stagione. Domenica alle 18, nella sfida per il primato in regular season contro i campioni d’Italia del Trissino, si vedrà la reazione del pubblico rossoblù alla traumatica fine del ‘Progetto felicità’.

G.A.