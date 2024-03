“Ti aspetto fuori“. Allo Jenco lo spettacolo per le scuole medie

“Ti aspetto fuori.. nel mondo. Le emozioni di una scelta”, lo spettacolo teatrale voluto dal Progetto Lu.Me, scritto da Morena Rossi, Cataldo Russo per Fascetti Associati e per il Teatro del Giglio di Lucca e messo in scena da Coquelìcot Teatro, si terrà al Teatro Jenco venerdì 5 aprile. Lo spettacolo è rivolto ai ragazzi delle medie alle prese con la scelta della scuola superiore. Al momento 3 le scuole medie che hanno aderito, ma sono ancora aperte le iscrizioni per assistere alla messa in scena.