Thomas: "Me la sono goduta"

VIAREGGIO

"Sono successe molte cose oggi, ma ce l’ho fatta comunque a godermi un po’ questa maglia. Per me indossare la maglia rosa ha un significato speciale, perché ciclisticamente ho mosso i primi passi tra i professionisti in Italia con la Barloworld. Senza Evenepoel il nostro Giro è cambiato molto dal punto di vista tattico, ma siamo tutti molto motivati e vogliamo tenere questa maglia il più a lungo possibile". Queste le dichiarazioni ai microfoni Rai di Geraint Thomas, corridore britannico della Ineos Grenadiers e maglia rosa del Giro d’Italia 2023 al termine della decima tappa, la Scandiano-Viareggio di 196 chilometri.