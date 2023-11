Test sangue occulto. Si può fare in farmacia

Prende il via oggi il progetto sperimentale che coinvolge la Asl Toscana nord ovest e le 16 farmacie comunali della Versilia, aderenti a Confservizi Cispel Toscana, che si sono rese disponibili a consegnare i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Sono coinvolti i cittadini, nella fascia di età fra i 50 e i 69 anni, che avranno quindi un’opportunità in più, oltre al distretto e alla sedi delle associazioni, per sottoporsi al test.

“Data l’importanza che questo screening riveste nel programma di prevenzione – sottolinea Lidia Di Stefano, direttrice dello screening della ASL - la possibilità di rivolgersi alla farmacia più vicina per ritirare il kit e le istruzioni su come prelevare il campione è estesa anche a tutti coloro hanno ricevuto l’invito nei mesi scorsi ma non hanno ancora aderito, è sufficiente presentarsi con la lettera di invito della ASL e la tessera sanitaria. Il kit può essere ritirato da una terza persona purché l’invito e la tessera sanitaria coincidano, mentre per la consegna del campione, ad oggi, è necessario recarsi al distretto o all’ospedale Versilia il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 12 (laboratorio di analisi, piano terra, sportello 3), muniti di tessera sanitaria, lettera di invito allo screening e documento di riconoscimento”.

Se il test darà esito negativo, i cittadini riceveranno la risposta direttamente a casa e verranno nuovamente invitati a fare lo screening dopo 2 anni, mentre se dovesse essere positivo il cittadino verrà invitato a fare i necessari approfondimenti colonscopici. La positività al sangue occulto nelle feci, non necessariamente significa avere un tumore. Molto spesso il sanguinamento è dovuto a lesioni benigne che vengono rimosse durante la colonscopia.