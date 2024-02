Terrinca potrà gestire un’area boscata

Votata all’unanimità in consiglio comunale la delibera che consente alla Regione di cedere in gestione alla comunità di Terrinca un’area boscata di 26 ettari nel Retro Corchia e di conseguenza di indire le elezioni per costituire l’Asbuc di Terrinca. A Stazzema ci sono quattro aree (formate da più particelle) che sono beni gravati dall’uso civico dell’ex Magona (la società che si occupava di reperire legname per le ferriere del fondo valle dell’Alta Versilia). Su alcune di esse sussiste la possibilità di un utilizzo collettivo, anche promiscuo, delle comunità di Levigliani e Terrinca. Ricadono tutte fra il Retro Corchia e la località Tre Fiumi (Arni). Dopo una perizia dettagliata del tecnico della Regione, Giuseppe Monaci, che ha stabilito la quota che spettava alla comunità di Terrinca, e dopo un confronto dell’amministrazione comunale con il comitato che ha avanzato la richiesta, è stato deciso per la cessione (liquidazione) dell’area boscata di 26 ettari. "Di fronte ad un comitato che rivendicava la costituzione dell’Asbuc, io come sindaco, l’assessore Alessio Tovani, e tutta l’amministrazione, ci eravamo presi l’impegno prima di approfondire la questione con una ricerca storica e con una perizia, che poi ci ha dato la possibilità di capire molti aspetti, ed oggi – ha detto il sindaco Maurizio Verona durante il consiglio comunale – di essere qui e dare il via a questo percorso". Con la delibera del consiglio comunale, l’amministrazione dà così anche il consenso alla Regione di fare due passaggi necessari: verificare l’esistenza del demanio collettivo civico (in capo alla collettività di Terrinca); indire le elezioni (che poi dovrà gestire il Comune) per la costituzione dell’Asbuc, che chiamerà al voto i residenti della frazione.