Terre di Canossa. Show di auto storiche

La gara di regolarità Terre di Canossa riproporrà una sfilata di gioielli a quattro ruote venerdì e sabato. L’evento – promosso da Canossa events – unirà all’abilità di guida, percorsi tra Toscana e Liguria e celebrerà, nell’anno del centenario, Giacomo Puccini. Le auto ammesse, nella grande maggioranza provenienti dall’estero, sono divise in quattro raggruppamenti: le “anteguerra”, quelle prodotte fino al 1990 e, dopo l’esperienza dello scorso anno, le supercar recenti e contemporanee. Venerdì, dopo le verifiche i concorrenti affronteranno le impegnative salite e i passi che portano a Castelnuovo Garfagnana, poi giù, fino alla seducente Lucca e quindi nuovamente in corsa verso le montagne attraverso Collodi, il Passo del Trebbio e il Ponte del Diavolo. La giornata si conclude a Viareggio con il primo riconoscimento a Giacomo Puccini. Sabato offrirà nuovi scenari: le Apuane e i marmi, il Castello Malaspina e poi via in direzione Liguria, con Cinque Terre, Portovenere, Golfo dei Poeti, Montemarcello e Forte dei Marmi. Domenica destinazione lago di Massaciuccoli, tanto amato da Puccini e Pontedera, dove è previsto l’incontro con diecimila vespisti. L’ultima prova di abilità avrà luogo a La Canniccia Motor Club con la premiazione. Previsti provvedimenti di viabilità: chusa piazza Marconi (pista interna asfaltata) venerdì dalle 7 alle 10:30; sabato dalle 7 alle 10 e dalle 15 alle 19:30; in viale Morin, tra la via Da Vinci e la via Nizza, divieto di sosta e di transito dalle 22 di domani alle 10:30 di domenica; divieto di transito (eccetto frontisti): dalle 22 di domani alle 10:30 di venerdì; dalle 16 di venerdì alle 10 di sabato; dalle 15:30 di sabato alle 10 di domenica.