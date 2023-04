Terre di Canossa al via Vetrina di auto d’epoca nella sfilata sul lungomare

Lo straordinario viaggio nelle “Terre di Canossa” sta per ricominciare. Oggi, domani e domenica arriva a Viareggio la prima tappa della gara di regolarità superturistica internazionale per auto d’epoca, con prove a cronometro e di media, lungo un percorso di circa 600 chilometri per vetture storiche dal 1919 al 1976, con una classifica speciale dedicata alle auto anteguerra, la “Pre-War Cup”. "Siamo felici ed orgogliosi di accogliere questa nuova edizione di una delle corse più affascinanti d’Italia – commenta l’assessore al turismo Alessandro Meciani – un evento importante, che porta eleganza, bellezza e celebra la storia del nostro territorio portando gli equipaggi a scoprirne le meraviglie. Ringrazio quanti si sono impegnati per la realizzazione dell’evento, l’organizzazione che ha scelto di nuovo Viareggio quale location privilegiata".

In tutto 100 equipaggi, per altrettante auto d’epoca, per uno straordinario viaggio nelle “Terre di Canossa”, lungo le millenarie strade della Grancontessa Matilde, Regina d’Italia nel XII Secolo: un’esperienza di guida attraverso paesaggi italiani iconici, dolci e verdi colline, l’azzurro del mare, incontaminati passi di montagna ed incantevoli borghi. Giorni intensi vissuti in una miscela perfetta di splendide auto, competizione, turismo, gastronomia e relax, per un’emozionante percorso anche enogastronomico tra le ricette della tradizione e la creatività dei migliori chef stellati del territorio, con serate esclusive in location uniche. Un grande evento curato in ogni dettaglio con passione e determinazione. In particolare oggi e domenica 30 le vetture verranno accolte nel cuore della Cittadella del Carnevale a partire dalle 13. Domani dalle 18.45, invece, le auto sfileranno sul lungomare: è inoltre prevista una sosta con controllo timbro oggi e domani. A cura del team Canossa Events anche la realizzazione di una guida digitale turistico-paesaggistica che verrà offerta a tutti i partecipanti, contenente la descrizione delle bellezze storico-artistiche delle località attraversate dalla gara. La seconda tappa sarà dedicata all’entroterra toscano e agli Appennini, attraverso il Passo delle Radici e dell’Abetone, con l’immancabile beach party serale al Bambaissa, bagno dell’Augustus al Forte. La terza e ultima tappa si concentrerà infine sulla scoperta di Pisa e del Monte Serra.