Tentato furto in cantiere. Denunciato il malvivente

Gli operai erano saliti sul ponteggio di un cantiere edile, pronti per una nuova giornata di lavoro. A un certo punto hanno visto avvicinarsi in modo furtivo un furgoncino da cui sono usciti un paio di uomini con la chiara intenzione di rubare del materiale dal ponteggio stesso. Ma il “colpo“ non è andato a buon fine grazie all’immediata reazione degli operai, i quali hanno subito avvertito la stazione dei carabinieri di Pietrasanta denunciando il fatto. Scenario del tentato furto, avvenuto sotto gli occhi di diversi passanti, è un cantiere di via Oberdan, non lontano dal futuro museo Mitoraj. Ai militari dell’Arma sono bastati pochi minuti per rintracciare il furgoncino e colui che aveva cercato di sottrarre del materiale, in particolare ferro: l’uomo è stato denunciato.

d.m.