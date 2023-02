Tentano di entrare in una casa: messi in fuga da allarme e vigilantes

Dopo aver scavalcato la recinzione sono saliti al primo piano dell’abitazione presa di mira con l’intento di svaligiarla. Ma quando stavano ormai per entrare ha suonato l’allarme, seguito dall’arrivo delle guardie giurate dell’istituto di vigilanza “La Lince“. Il trambusto ha messo in fuga i ladri, sventando così il tentativo di furto. L’episodio è avvenuto sabato sera alle 21, ora in cui è scattato l’allarme dell’abitazione, collegato con la centrale operativa dell’istituto di vigilanza. Immediato l’arrivo sul posto della radio pattuglia di zona, insieme al monitoraggio attraverso le telecamere. Dall’ispezione è emerso che una finestra del piano superiore era stata manomessa, ma senza alcun accesso grazie, come detto, all’allarme e al tempestivo arrivo della radio pattuglia de “La Lince“.