Tensostruttura polivalente Sorgerà al Marzocchino a servizio di sport e Palio

Ecco a breve l’attesa struttura polivalente, per le realtà sportive e non solo. La nuova struttura sorgerà in via Catene a Marzocchino e avrà tutti i requisiti necessari per ospitare competizioni anche a carattere nazionale. La palestra sarà composta da due volumi, uno per le attività sportive e l’altro per alloggiare i servizi necessari, come spogliatoi, magazzino, infermeria e un bar, ovviamente garantendo la massima accessibilità a tutti, mediante l’eliminazione di ogni tipo di barriera architettonica. La costruzione principale avrà una dimensione di 28x35 metri con un’altezza di 12 metri e sarà costituita da una tendostruttura con cinque archi in legno lamellare. La superficie da gioco è stata dimensionata per lo svolgimento di gare di pallavolo e basket per le quali sarà richiesta l’omologazione del Coni, così da ospitare anche competizioni a carattere nazionale, ma è adatta anche a pattinaggio, pallamano, giochi di bandiera e via dicendo. La nuova tendostruttura rappresenterà dunque un importante spazio anche per gli allenamenti di sbandieratori e i musici del Palio dei Micci. Internamente l’area di gioco prevede due fasce laterali, ciascuna di 4 metri, per la collocazione da una parte di una tribuna spettatori (con una settantina di sedute) e dall’altra di panchine per le squadre e per i giudici.

"Una palestra che nasce dai nostri progetti di riorganizzazione e ottimizzazione delle strutture - spiega il sindaco Lorenzo Alessandrini - un impianto capace di offrire le attese risposte ai diversi sport praticati sul territorio, come la pallavolo, il basket, la ginnastica artistica, il pattinaggio, dando così nuova linfa alle attività sportive e non solo. Le sue caratteristiche, ad esempio, la rendono uno spazio utile per le esigenze di protezione civile". La nuova palestra sorgerà su un terreno comunale; adiacente alla tensostruttura sorgerà la superficie, di 200 metri quadrati, destinata ad ospitare tutte le funzioni di servizio come spogliatoi, infermeria, magazzino attrezzi. "Un sogno che si fa realtà - commenta Giacomo Tarchi, consigliere con delega allo sport - e parlo anche come ex atleta che ha sempre sofferto la mancanza di una struttura di questo tipo. Riuscire a raggiungere questo obiettivo, in appena un anno e mezzo di amministrazione, è una grandissima soddisfazione". L’opera, dal costo di circa 800 mila euro, sarà finanziata con mutuo.

Fra.Na.