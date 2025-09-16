Tensostruttura in piazza. Ecco la nuova palestra per la scuola e le società

CAPEZZANO

Inaugurata ieri, primo giorno di scuola, la nuova tensostruttura a uso palestra presso le scuole di Capezzano. La struttura sorge nel piazzale della scuola prospiciente a via Sarzanese. Il polo scolastico dell’Istituto Comprensivo Camaiore 3 di Capezzano, è infatti dotato di un’unica palestra di grandi dimensioni collocata all’interno dell’edificio. Con la tensostruttura, adesso la frazione potrà contare su un nuovo spazio coperto adibito all’attività sportiva che potrà essere utilizzato sia dagli studenti che, in orario extrascolastico, dalle associazioni sportive del territorio.

La struttura è stata concepita con tutti i comfort e si servizi del caso: dall’impianto di illuminazione a quello di riscaldamento, oltre alla pavimentazione idonea e ai nuovi spogliatoi e locali logistici. Il costo complessivo dell’intervento è di 300 mila euro. Inoltre, l’occasione è stata perfetta per ricordare la figura del compianto professor Paolo Barsotti, già docente di educazione fisica proprio alle scuole di Capezzano e figura molto apprezzata nell’ambito sportivo del camaiorese: infatti, la palestra porterà il suo nome, così come recita la targa di intitolazione scoperta questa mattina, dopo il taglio del nastro, alla presenza della moglie e della figlia.

A presenziare all’inaugurazione, oltre ai componenti dell’Amministrazione Comunale, erano presenti il Dirigente Scolastico Riccardo Rolle, i rappresentati delle scuole di ginnastica, Nuova Realtà e Rosso di San Secondo, la Filarmonica Versilia DEB di Capezzano Pianore (che ha intrattenuto i presenti con alcuni brani) e diverse classi delle scuole elementari.

"Un’altra opera pubblica a favore delle esigenze della comunità: Camaiore è territorio ricco di associazioni sportive, e Capezzano ne ospita diverse che da anni necessitavano di un nuovo ulteriore spazio in cui allenarsi e prepararsi alle competizioni – racconta il Sindaco Marcello Pierucci -. Un investimento sullo sport e sulla scuola, che significa un investimento sul futuro delle nuove generazioni, a cui doniamo un luogo moderno per la pratica delle discipline che coinvolgono e formano i nostri giovani in numero sempre maggiore. Non c’era modo migliore per passare questo primo giorno di scuola: sono queste le opere che ci rendono orgogliosi di amministrare questa bella e viva comunità”.

La struttura, inoltre, corrisponde ad un ulteriore tassello per la concretizzazione del progetto “Scuola Aperta”. "Ringraziamo di cuore l’amministrazione comunale per l’impegno nel donare alla scuola e alla comunità un nuovo luogo dove fare sport, ma soprattutto educazione e formazione", ha detto il dirigente scolastico Riccardo Rolle.