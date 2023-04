Tendostruttura sportiva Parte la raccolta di firme Già oltre 200 adesioni

L’amministrazione annuncia di voler realizzare una struttura sportiva polivalente in via Catene, e già parte la raccolta di firme per bloccare il progetto. Con oltre 200 adesioni di cittadini in pochi giorni: l’obiettivo è quello di depositare la petizione entro metà maggio in modo da convincere il sindaco a localizzare altrove "una tendostruttura che creerebbe problemi alla viabilità svalutando economicamente le proprietà presenti nella zona del Marzocchino". "E’ una protesta senza alcuna bandiera politica – premette Nicola Florindi, promotore della raccolta di adesioni – ma che nasce in modo spontaneo dai residenti della zona. Non capiamo come possa essere concepito un progetto così impattante in una strada piccola dove, a cose normali, già la situazione è ingestibile, con auto in mezzo alla strada e un unico parcheggio sempre pieno. Le cose non vanno meglio in via Salvatori dove c’è comprensibile caos all’ingresso e uscita dei ragazzi dalle scuole. In un tale contesto come può inserirsi una struttura polivalente di 28X35 metri, alta 12 metri, che dovrebbe concentrare più attività sportive oltre alle prove dei musici del Palio? Attualmente in quell’area si trova un campetto da calcio dove i ragazzi si riuniscono: la struttura ne occuperebbe la metà e non si capisce cosa verrà lasciato nell’altra metà. Senza contare il disagio per i residenti di fronte alle prove dei musici del Palio: attualmente 2-3 volte a settimana si svolgono al Marzocchino unicamente quelle del Leon d’Oro e già tremano i vetri di casa. Ma da 30 anni la contrada si esercita in zona ed è un sacrificio sostenibile. Senza mettere in conto poi che un progetto del genere andrà a mortificare la vivibilità e svalutare economicamente le proprietà". Ecco che per Florindi ci sarebbero altre aree più idonee alla tendostruttura come "il parcheggio della stazione di Querceta che non ha case intorno o la zona di via delle Ciocche".

A sostenere le ragioni degli abitanti sono i consiglieri di Creare Futuro Giacomo Genovesi e Clarissa Pardini. "L’amministrazione non dialoga con la cittadinanza ma fa cadere dall’alto le proprie scelte – rimarcano – infatti i cittadini di Marzocchino già protestarono lo scorso anno quando fu ventilato di smantellare l’oliveto per fare un parcheggio e furono messi striscioni di protesta, così la maggioranza fece marcia indietro. Lungi da noi voler strumentalizzare politicamente la vicenda, ma i cittadini fanno bene a far sentire la propria voce e noi saremo il loro amplificatore perchè le motivazioni sono valide: quel progetto andrà a paralizzare l’abitato del Marzocchino".

Francesca Navari