Tendostruttura Progettazione Sì all’incarico

L’idea di realizzare una tendostruttura in via delle Catene procede a passi spediti. L’amministrazione comunale ha infatti affidato all’ingegner Massimo Fioridio – con studio a San Giuliano Terme – l’incarico per la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica per la presentazione del progetto di ristrutturazione dell’area sportiva di via Catene, con la creazione di un nuovo impianto sportivo polivalente con l’obiettivo di partecipare al bando per intercettare fondi del Pnrr. La nuova struttura avrà tutti i requisiti necessari per ospitare competizioni anche a carattere nazionale. La palestra sarà composta da due volumi, uno per le attività sportive e l’altro per alloggiare i servizi necessari, come spogliatoi, magazzino, infermeria e un bar, ovviamente garantendo la massima accessibilità a tutti, mediante l’eliminazione di ogni tipo di barriera architettonica. La costruzione principale avrà una dimensione di 28x35 metri con un’altezza di 12 metri e sarà costituita da una tendostruttura con cinque archi in legno lamellare. Le superfici trasparenti consentiranno una uniforme e diffusa illuminazione naturale, evitando al contempo l’irraggiamento diretto e quindi i conseguenti fenomeni di abbagliamento. La nuova tendostruttura rappresenterà dunque un importante spazio anche per gli sbandieratori e i musici del Palio dei Micci che avranno così pure uno spazio al coperto per i loro allenamenti. Internamente l’area di gioco prevede due fasce laterali, ciascuna di 4 metri, per la collocazione da una parte di una tribuna spettatori (con una settantina di sedute) e dall’altra di panchine per le squadre e per i giudici.