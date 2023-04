Tendostruttura al Marzocchino Genovesi: "Scelta avventata" Dubbi sulla viabilità in zona

"L’amministrazione nel proporre la realizzazione di una tendostruttura al Marzocchino ha pensato anche a soluzioni di viabilità per la zona?". A lanciare l’interrogativo è il gruppo Creare Futuro dopo che il sindaco ha illustrato il progetto di installazione del nuovo polo polifunzionale che potrà ospitare eventi sportivi ma anche le prove delle contrade del Palio. "Idea interessante quella della tendostruttura a Marzocchino – premette Giacomo Genovesi, capogruppo dell’opposizione – tuttavia come gruppo consiliare Creare Futuro ci facciamo portavoce di molti dubbi sulla futura gestione della zona. La tendostruttura di per sé è un impianto temporaneo e non definitivo, pertanto la prima domanda è: l’amministrazione in quanto tempo pensa di ripristinare la libera fruizione del campetto di via delle Catene, luogo di ritrovo pubblico per tante ragazze e ragazzi? Se invece l’idea è di mantenere questa struttura a servizio della comunità in maniera permanente, quali soluzioni sono state pensate per il traffico in via Catene e in via Menchini? Si è pensato a soluzioni alternative per viabilità e per i parcheggi – incalza – aggravati dalla tendostruttura e dal futuro asilo nido senza smembrare il parco dell’oliveto magico come aveva ipotizzato l’amministrazione lo scorso anno? Progetto, tra l’altro, bloccato grazie ai tanti cittadini che si sono attivati per salvare il Parco. Rimaniamo in attesa di risposte che non gravino ulteriormente sul piano del traffico e dei parcheggi di Marzocchino e di riflesso anche sulla zona stadio Buon Riposo che merita certo più servizi ma anche una viabilità adeguata. La nostra preoccupazione – conclude Genovesi – è che scelte avventate possano irrimediabilmente sconvolgere la natura residenziale del quartiere e a danneggiare la qualità della vita dei residenti senza risolvere le esigenze degli sportivi, delle contrade e delle famiglie".

Francesca Navari