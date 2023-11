Temporali e raffiche di vento oltre i 100km orari

VIAREGGIO

Non è ancora finita. L’ondata di maltempo eccezionale che si sta abbattendo sulla Versilia procede… a ondate, appunto. La perturbazione ha il suo epicentro sulla Gran Bretagna e sta investendo l’intera Europa. L’Italia è quasi al limite del perimetro del fronte perturbativo, ma gli effetti sono comunque forti. E andranno avanti anche nei prossimi giorni, motivo per cui la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo arancione per rischio idraulico del reticolo principale che andrà avanti fino alle 18 di oggi e per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore fino alla prima mattinata odierna. Altro codice arancione invece per le mareggiate, che stamani potrebbero investire il litorale con onde fino a quattro metri: anche in questo caso, l’allerta sarà in vigore fino alle 18. Mentre sul fronte vento, si resta sul chi vive fino alle 15. Per quanto riguarda la Versilia nello specifico, incrociando i dati che si trovano sui principali portali dedicati al meteo, sul fronte delle piogge il picco d’intensità si raggiungerà nella mattinata, attorno alle 10 con circa 3,3 millimetri d’acqua. La vera preoccupazione riguarda il vento, che continuerà a rinforzare con un forte Libeccio che potrebbe soffiare a raffiche vicine ai 100 chilometri orari lungo tutta la costa settentrionale della Toscana. Inizierà a perdere forza nel primo pomeriggio, dimezzando la sua intensità: ma bisognerà continuare a prestare attenzione alle raffiche, che potrebbero comunque sferzare la costa a 70 chilometri orari. Il mare, invece, ha iniziato a gonfiarsi fin dalla giornata di ieri, con onde sopra i due metri. Nella notte il moto ondoso si è rafforzato ulteriormente, e stamani sulla costa si abbatteranno marosi di oltre quattro metri. Un calo d’intensità si avrà soltanto attorno alle 19, quando le onde torneranno a ridimensionarsi intorno ai due metri. Il mare resterà comunque agitato per tutto il fine settimana, con una recrudescenza nella mattinata di domenica, con onde che torneranno a superare i tre metri di altezza. Previsioni che trovano conferma nei modelli dell’esperto della Versilia Fabio Longaron, che gestisce un’app per il meteo a Marina di Pietrasanta e da ormai diversi anni è un punto di riferimento per capire che tempo farà in Versilia e in tutta la Toscana nord-occidentale. "Venerdì schiarite e forte Libeccio – scrive Longaron –; piovaschi sulle aree montuose e su tutto il territorio tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Possibile mareggiata con onde fino a quattro, cinque metri sotto costa. Sabato tempo soleggiato al mattino, aumento delle nubi nel pomeriggio e piogge in serata. Domenica attenuazione delle piogge e miglioramento al mattino; ampie schiarite dal pomeriggio". Mentre per i giorni successivi si possono iniziare a fare delle ipotesi, ma al momento sarebbero troppo aleatorie.